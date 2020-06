Google-Rivale Baidu verzeichnet Gewinnsprung

Ein boomendes Werbegeschäft hat Chinas größter Internetsuchmaschine Baidu zu einem überraschend starken Gewinnsprung verholfen. Im zweiten Quartal verdoppelte sich der Nettogewinn nahezu auf knapp 253 Millionen Dollar, wie der Google-Rivale am Montag mitteilte. Der Umsatz zog um 78 Prozent auf gut 528 Millionen Dollar an. Beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Auch die Umsatzprognose des Managements von 611 bis 627 Millionen Dollar fürs laufende Quartal liegt über den Prognosen von Analysten. Der Kurs der an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten Baidu-Aktie schnellte im nachbörslichen Geschäft um sieben Prozent in die Höhe.

Für das Online-Werbegeschäft in China, wo das Unternehmen zwei Drittel des Marktes kontrolliert, werden Zuwachsraten von rund 45 Prozent im Jahr vorausgesagt. Manche Branchenexperten gehen allerdings davon aus, dass die Firmen ihre Werbebudgets zurückfahren, weil sie sich auf ein langsameres Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik einstellen. Um wichtige Werbekunden bei der Stange zu halten, hat Baidu seine Werbeplattform vereinfacht. Der chinesische Konzern konzentriert sich zudem verstärkt auf das Geschäft mit Online-Videos und den elektronischen Handel (E-Commerce). Im angestammten Suchgeschäft hat er davon profitiert, dass Google nach einem Streit mit der Regierung in Peking über die Internet-Zensur seine Aktivitäten in der Volksrepublik gedrosselt hat.