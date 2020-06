Google senkt Cloud-Preise für Business-Kunden

Zugleich werden mehrere neue Funktionen eingeführt, die den Betrieb von Cloud-Diensten erleichtern oder virtuelle Rechner im Netz besser an eine Hochgeschwindigkeits-Infrastruktur anbinden sollen, wie Google am Dienstag bekanntgab. Google liefert sich in dem Geschäft einen erbitterten Wettstreit mit Amazon und Microsoft, in dem auch die Preise immer tiefer gedrückt werden.