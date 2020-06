Google und LG teilen Patente für die nächsten zehn Jahre

Mit einem Patentabkommen sind Google und LG übereingekommen, dass sie ihre Patente für die kommenden zehn Jahre teilen werden. Das Abkommen soll bereits bestehende, als auch in den nächsten zehn Jahren angemeldete Patente betreffen.

"Dieses Abkommen basiert auf einer langjährigen starken Allianz zwischen Google und LG”, heißt es in einer Aussendung von LG. Die beiden Konzerne hatten schon in der Vergangenheit eng zusammengearbeitet. So stellte LG für Google die Android-Flagschiffe Nexus 4 und Nexus 5 her. Ebenso ist LG Anfang des Jahres Googles Open Automotive Alliance beigetreten.