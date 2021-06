Google zur EU: "Android ist der Konkurrent von Apple"

Vier Beschwerden von Rivalen gibt es dazu bereits. Google sieht darin allerdings keine Wettbewerbsverstöße. „Hinter den Beschwerden der Mittbewerber stecken kommerzielle Interessen. Es geht ihnen nur darum, dass ihr Produkt statt den Google-Produkten vorinstalliert ist, aber die Wahlmöglichkeit für Konsumenten wird dadurch in keinster Weise erhöht“, argumentiert Google beim Presse-Briefing am Donnerstag. " Android hat dem Wettbewerb nicht geschadet, sondern ihn erweitert."

Open-Source-Alternative

Google schickte am Donnerstag auch seine Stellungnahme an die EU-Wettbewerbsbehörde, in der der Konzern ihre Sicht der Dinge erklärt. Das Grundargument von Google: Man habe mit Android eine nachhaltige, funktionierende Open-Source-Alternative zu Apple und sein Betriebssystem iOS geschaffen und um die Funktionalität, so wie sie jetzt sei, weiter konsumentenfreundlich erhalten zu können, sei es notwendig, dass Google-Produkte auf den Android-Geräten vorinstalliert seien.

Laut Ansicht der EU-Kommission stehe Android nicht im Wettbewerb mit Apple, heißt es seitens Google. „Natürlich stehen wir in Konkurrenz zu Apple. Sogar die eigene Marktumfrage der EU ergab, dass 89 Prozent der Befragten zustimmen, dass Apple und Android im Wettbewerb stehen“, heißt es in einem Blogeintrag von Kent Walker von Google. Apple habe 39 Apps auf iOS-Geräten vorinstalliert, davon seien alle von Apple. Bei Android-Geräten gibt es Browser, Suche und App Store auch deshalb, um für Endanwender eine gewisse Kontinuität zu ermöglichen. „Konsumenten wollen, wenn sie ein neues Android-Gerät erwerben, eine gewisse Grundfunktionalität, die auf allen Geräten gleich ist“, so Google.