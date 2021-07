"Wollen lokalen Marktplatz in Österreich etablieren"

Als Beispiel nennt er einen Top-Friseur, der eine besondere Betreuung anbietet oder zu gewissen Zeiten eine bessere Auslastung haben möchte. „Enormes Potenzial“ ortet Stehle auch in den heimischen Skigebieten, die gerade zu Saisonstart oft mit Auslastungsproblemen kämpfen, aber oft unflexibel in der Preispolitik seien.

Groupon rückt daher auch in Europa vom bisherigen Geschäftsmodell als reines Schnäppchenportal ab und sieht sich mehr als Marketing- und Vertriebspartner für die regionale Wirtschaft. „Mit unserer neuen Strategie legen wir einen Fokus auf das regionale Geschäft. Wir wollen auch in Österreich einen lokalen Marktplatz etablieren“, erläutert Emanuel Stehle, Geschäftsführer von Groupon Deutschland, Schweiz und Österreich dem KURIER. Motto: Weniger Schnäppchen, mehr Lifestyle.

Mit einer Art lokalen Suchmaschine für Sonderangebote in Restaurants, Bars, Kinos oder Hotels will das US-Gutscheinportal Groupon verlorenen Boden in Europa gutmachen. Im zweiten Quartal brach der Europa-Umsatz um 24 Prozent ein, während er in den USA um 45 Prozent zulegte.

Expansion

„Wir wollen in Österreich deutlich zulegen“, kündigt der Groupon-Chef eine Ausdehnung des Angebotes in Linz, Graz, Salzburg sowie Vorarlberg an. Der Österreich-Start erfolgte vor drei Jahren in Wien, wo etwa der Eissalon Zanoni, die Kinokette UCI oder das Fitnesscenter Holmesplace Partner sind. Wie viele Partner es in Österreich gibt, verrät Stehle ebenso wenig wie die Kundenzahl. Die Zahl der potenziellen Kunden schätzt er auf „mehrere Hunderttausend“. Weltweit hat das Portal rund 500.000 Partner und 200 Millionen Rabatt-Abonnenten, wovon 43 Millionen tatsächlich aktiv sind.