Microsoft führt Anmeldung mit Passkeys ein

Rechtzeitig zum gestrigen Welt-Passwort-Tag hat Microsoft angekündigt, Passkeys bei allen Microsoft-Konten zu unterstützen. Egal, ob man sich in Windows, über Android oder iOS anmelden will, man benötigt dadurch keine Passwörter mehr. Den Login-Vorgang muss man stattdessen mittels Biometrie (Gesichtsscan oder Fingerabdruck) oder PIN-Code bestätigen.

Egal wie sie aussehen, Passwörter sind riskant

Microsoft will durch die Möglichkeit einen Beitrag zur Verbesserung der Cybersicherheit leisten, erklärt das Unternehmen in einem Blogeintrag. Jede Sekunde komme es zu Tausenden Versuchen, Passwörter zu knacken. "Sie sind so beliebt, weil sie immer noch Resultate erzielen", schildert Vasu Jakkal, Corporate Vice President für Security bei Microsoft. "Egal wie lang oder kompliziert du dein Passwort gestaltest oder wie oft du es änderst, es stellt immer noch ein Risiko dar."

