Die 5 schlechtesten Passwort-Ratschläge

Am 1. Februar sollte man sich an einen sicheren Umgang mit Passwörtern erinnern. Aber ist das Ändern des Passworts tatsächlich ein guter Ratschlag?

In den vergangenen 11 Jahren hat sich aber vieles verändert und es sind zahlreiche neue technische Möglichkeiten hinzugekommen, seine Online-Accounts vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Insofern bringt uns schon das Motto dieses Tages zum 1. schlechten Passwort-Ratschlag.

Es ist wieder Ändere-Dein-Passwort-Tag . Gemäß diesem Motto sollte man sich am 1. Februar daran erinnern, seine Passwörter zu ändern. Doch ist das wirklich eine so gute Idee, die der Sicherheit zugutekommt? Nein, ist es nicht! Der erste Ändere-Dein-Passwort-Tag war angeblich 2012 . Damals war das regelmäßige Ändern des Passwortes vielleicht noch ein passabler Ratschlag.

Mit den vertrauenswürdigen Diensten " Have-I-Been-Pwned " und dem " HPI Identity Leak Checker " lässt sich herausfinden, ob Login-Daten zu meinen Online-Accounts in gestohlenen Datenbanken auftauchen. Wenn dies der Fall ist, sollte man ebenso sein Passwort bei den jeweiligen Diensten ändern.

Beim regelmäßigen Ändern des Passwortes, muss man sich nämlich immer neue Passwörter überlegen, die man sich auch leicht merken kann. Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Personen dabei nach einem fortlaufenden Schema vorgehen, was der Sicherheit nicht zugutekommt .

Das ist wohl der größte Blödsinn , den man in Sachen Passwort-Sicherheit von sich geben kann. Bei den allermeisten Angriffen - viele davon laufen etwa vollautomatisiert ab - interessiert sich ja tatsächlich kaum jemand für die Person. Vielmehr liegen aber deren Online-Konten im Visier und mit denen kann allerhand Schaden anrichten.

Leider bieten nicht alle Online-Dienste eine 2-Faktor-Authentifizierung an. Manchmal gibt es aber auch die Möglichkeit, sich per Mail benachrichtigen zu lassen, wenn es einen Login gab. Das hilft zwar nicht vor unberechtigten Zugriffen, man kann aber damit zumindest feststellen, dass es einen Login oder einen Login-Versuch gab. Sollte dies der Fall sein, dann gilt: Schnellstmöglich das Passwort ändern .

Bei all jenen Diensten, die eine solche Login-Methode anbieten, sollte sie auch genutzt werden. Theoretisch wird dadurch das Passwort - sollte es in fremde Hände gelangen - mehr oder weniger wertlos , weil man ja den 2. Faktor benötigt, um sich einzuloggen.

2-Faktor-Authentifizierung klingt tatsächlich ziemlich kompliziert. Wer aber Online-Banking nutzt und schon einmal einen TAN-Code für eine Überweisung eingegeben hat oder in diesem Zusammenhang eine Identity-App nutzt, hat bereits mit dieser 2-Faktor-Authentifizierung Bekanntschaft gemacht.

Auch wenn Passwortmanager in der jüngeren Vergangenheit durch Hacks nicht unbedingt positiv aufgefallen sind, sind diese Dienste immer noch deutlich sicherer als selbst ausgedachte Passwörter, die man dann vielleicht bei mehreren Diensten gleichzeitig verwendet.

Zugegeben, diese Aussage ist nicht ganz unkorrekt und bringt uns zu einer weiteren schwülstigen Weisheit aus der IT-Security, die da lautet: "100-prozentige Sicherheit kann es nie geben." Also was gilt nun?

Schlechter Ratschlag 5

"Dieses passwortfreie Einloggen ist noch in ferner Zukunft"

Stimmt nicht! Im Apple-Ökosystem gibt es bereits die Funktion namens "Passkey". Windows sowie Google inklusive Android werden demnächst folgen. Bei dieser Methode wird auf ein Passwort verzichtet.

Stattdessen nutzt man ein Gerät zur Authentifizierung, wie etwa das eigene Smartphone, das in der Regel ja auch durch Biometrie (Fingerabdruck oder Gesichtsscan) oder einem Passcode geschützt ist.

Will man sich etwa auf seinem Rechner bei einem Online-Dienst einloggen, gibt man lediglich seinen Benutzernamen ein. Anschließend entsperrt man das Handy per Fingerabdruck, Gesichtsscan oder Passcode und erlaubt darüber den Zugriff. Am Rechner ist man dann eingeloggt.

Wie Apples "Passkey" funktioniert, haben wir in diesem Artikel detailliert zusammengefasst.