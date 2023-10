Warum sind Passkeys sicherer als jedes Passwort?

„Die Zukunft wird passwortfrei“ verlautbarte Google bereits 2022. Nun setzte der Internetriese einen aktiven Schritt, um Passwörter abzuschaffen. Wer sich künftig neu bei einem Google-Dienst einloggen will – etwa in Gmail oder YouTube – wird standardmäßig nach seinem Passkey abgefragt.

Beim Passkey handelt es sich um eine Anmeldemethode, die ohne Passwort auskommt. Stattdessen identifiziert man sich am Handy über Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, PIN oder Muster-Eingabe. Am Laptop und PC kann man, wenn vorhanden, ebenso Fingerabdruckscanner verwenden. Alternativ gibt es auch USB-Sicherheitsschlüssel, die man an den Rechner anstecken kann. Auch mithilfe des Smartphones kann man sich am Laptop und PC anmelden. Dazu muss man einen QR-Code vom Bildschirm scannen.

Sicherer als Passwörter

Doch wieso will Google das Passwort abschaffen? Das Unternehmen gibt als Hauptgrunde die Sicherheit an. Viele Menschen verwenden nämlich unsichere Passwörter: Sie sind zu kurz, nicht komplex genug, oder das gleiche Passwort wird für mehrere Dienste genutzt. Abhilfe würden Passwortmanager schaffen. Diese erstellen automatisch komplexe Passwörter und speichern diese, damit man sie sich nicht merken muss. Der Großteil der Bevölkerung nutzt allerdings keine Passwortmanager und verlässt sich lieber auf sein Gedächtnis.