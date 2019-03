Gute Model 3-Verkäufe: Tesla rüttelt deutsche Autobranche auf

5000 Vorbestellungen

Insgesamt wurden rund 5000 Stück des Model 3 in Deutschland vorbestellt. In Europa waren es nur in Norwegen mit rund 7500 Stück mehr. Werden auch sie ausgeliefert und setzen sich die Bestellungen in dem Tempo fort, dann könne das Model 3 nicht nur bei Elektroautos, sondern auch bei mittelgroßen Limousinen eine Spitzenposition einnehmen, schreibt electrek.

Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Denn bisher bietet Tesla nur teurere Versionen des Model 3 in Europa an. Wenn auch die billigere Basisversion in den Handel kommt könnten sich die Bestellungen beschleunigen. Stückzahlen von 30.000 bis 40.000 Stück, die etwa BMW von seiner 3er-Serie in Deutschland jährlich absetzt, kommen dann in Reichweite.

Der Erfolg Teslas könnte letztlich auch die deutschen Autobauer dazu bringen, den Bau ihrer eigenen Elektroautos voranzutreiben, um mit dem US-Konkurrenten Schritt halten zu können.