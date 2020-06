Handybezahldienst Paybox muss fast 100.000 Kunden kündigen

Die Paybox Bank AG gibt auch die A1 Visa Kreditkarte heraus, knapp hunderttausend Karten sind Langenbach zufolge im Umlauf. Ab 2015 soll die Kreditkartenfunktion auf die Sim-Karte wandern, A1-Visa-Karten-Inhaber können dann mit ihrem Smartphone kontaktlos im Supermarkt zahlen. "Erste Tests dazu laufen schon", so Langenbach.

Für den Paybox-Vorstand ist das auch die Antwort auf die Kritik am kontaktlosen Zahlen: Im Gegensatz zum NFC-Chip an Bankomat- oder Kreditkarten lasse sich NFC (Near Field Communication) nämlich am Smartphone steuern und ausschalten. Ob Bargeld ausstirbt, lasse sich nicht sagen, so Langenbach. Es gehe aber zumindest nicht so schnell als man vielleicht denkt und nennt ein Beispiel aus den eigenen Reihen zum ersten großen Hype um NFC 2009: "Die A1 Visa Karte war nie als Plastikkarte geplant".