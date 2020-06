HoT: "T-Mobile hat einfach das bessere Netz als Drei"

Stellung nahm das Ventocom-Team auch zur teilweise geäußerten Kritik, dass die Abrechnung von Daten in 1-Megabyte-Einheiten erfolge. Da Smartphones durchgehend auf das Internet zugreifen, falle folglich nicht bei jedem einzelnen App-Zugriff ein Megabyte an Daten an. Lediglich wenn die Datenverbindung - etwa durch einen Netzabbruch - komplett abreiße, falle unter Umständen beim Wiedereinstieg wieder mindestens ein Megabyte an Datenvolumen an. Ein Wechsel zwischen 3G, Edge und anderen internen Netzen zähle nicht als Neueinwahl, versuchten die HoT-Verantwortlichen zu beruhigen.