HTC kämpft gegen den Abstieg

Um dem Negativ-Trend entgegenzuwirken, will HTC auf dem Mobile World Congress in Barcelona vier neue Android-Smartphones vorstellen und so auch dem größten Konkurrenten Samsung wieder besser Paroli bieten. Während etwa Google 2010 noch HTC auserwählte, um das erste offizielle Google-Handy, das Nexus One, zu bauen, wählte der Suchmaschinen-Betreiber und Android-Entwickler für den Nachfolger Galaxy Nexus Samsung aus.



Nur mehr auf Platz 5

Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens IHS zufolge, musste HTC im vierten Quartal 2011 schließlich auch den vierten Platz unter den Herstellern aufgeben und ist derzeit der fünftgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Begleitet wurde die fehlende Innovationskraft bei neuen Smartphone-Modellen von einem Börsenminus von 42 Prozent im vergangenen Jahr, berichtet Reuters. Ein neues Flaggschiff-Modell, das HTC Ville mit 4,3-Zoll-AMOLED-Display und einer 8-Megapixel-Kamera, sowie einige günstigere Modelle sollen ab dem zweiten Quartal 2012 wieder für Aufwind sorgen.