Ikea investiert Milliarden in Online-Handel: Filialen werden zu Verteilzentren

Der Konzern will neue Möbelhäuser errichten und bestehende Umbauen, statt Lagerhallen zu nutzen.

Ikea möchte mit einer Investition von 3 Milliarden Euro seine Logistik für den Online-Handel umstrukturieren. Der Ikea-Haupteigner Ingka Group will das Geld für neue Möbelzentren und den Umbau existierender Filialen bis Ende 2023 aufwenden, damit diese auch als Verteilzentren für den Onlinehandel genutzt werden können, sagte Ingka-Manager Tolga Oncu in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir reden über eine Transformation unserer Quadratmeter", betonte er: "Warum sollten wir Lagerhallen für unser Onlinegeschäft errichten, wenn wir die Güter aus unseren Filialen versenden können?" In den vergangenen Jahren hatte der Möbelhändler mit kleineren Filialen, einer modernisierten Web-Seite, einer App und digitalen Dienstleistungen auf die Herausforderungen des Onlineshoppings reagiert.

In der Coronapandemie hatte Ikea Rekord-Umsätze verbucht - die Verbraucher*innen verbrachten mehr Zeit in ihren Wohnungen und statteten diese mit neuen Möbeln aus. Nun werde trotz des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation in vielen Ländern investiert, sagte Oncu.