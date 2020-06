Indiens IT-Fachkräfte werden heiß umworben

In Indiens boomender IT-Branche reißen sich die Arbeitgeber immer stärker ums Personal. Das bekommt der Branchenzweite Infosys zu spüren, dem die Mitarbeiter in Scharen davonlaufen. Dem am Dienstag vorgelegten Quartalsbericht zufolge kündigte dort im vergangenen Vierteljahr nahezu jeder fünfte Mitarbeiter.

Infosys-Chef S.D. Shibulal sprach von einer Rekordrate. "Das ist mehr als uns lieb sein kann", räumte er ein. Analysten schließen nicht aus, dass sich die Abgänge negativ auf das Geschäft auswirken, weil Kunden dadurch abgeschreckt werden könnten.