Interne Apple-Dokumente belegen Angst vor Android

„Mitbewerber haben ihre Hardware und teilweise auch ihr Ökosystem drastisch verbessert“, schreibt ein Mitarbeiter von Apple in einem der internen Dokumente. Jene wurden nun im Rahmen des Patentprozesses von Samsung gegen Apple eingebracht, wie Recode berichtet.

Apple zählt in den Dokumenten einige Punkte auf, die die Konkurrenz besser mache. So wurde auch festgehalten, dass weiteres Wachstum bei Smartphones nur mit größeren Displays möglich sei, weil der Markt von teuren und kleinen Smartphones schrumpft. Das würde auch zu den Gerüchten passen, wonach Apple demnächst eine größere Version des iPhones auf den Markt bringen will.