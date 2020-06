Investor Icahn droht eBay wegen PayPal

Der für sein aggressives Auftreten in Unternehmensbeteiligungen bekannte Investor Carl Icahn droht in seinem Streit mit eBay mit einer härteren Gangart. Er habe seinen Kampf für eine Abspaltung der PayPal-Sparte noch gar nicht richtig begonnen, schrieb er den übrigen Aktionären des US-Onlinehändlers in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief.

Zudem führte der mit gut zwei Prozent an eBay beteiligte Milliardär neue Argumente für die von ihm geforderte Loslösung des Bezahldienstes ins Feld: Zwei getrennte Führungsteams könnten sich stärker auf ihre jeweiligen Kerngeschäfte konzentrieren. Zudem könne PayPal so auch strategische Partnerschaften mit eBay-Konkurrenten eingehen.