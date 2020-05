Italien verschiebt Einführung der "Google-Steuer"

Damit solle eine bessere Absprache mit anderen europäischen Staaten ermöglicht werden, teilte das Büro von Premier Enrico Letta am Freitag mit. Die EU-Kommission zweifelt an der Rechtmäßigkeit der Steuer, die in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedet wurde.

Internationale Konzerne müssen nach dem Gesetz ihre Online-Werbung über italienische Unternehmen verkaufen statt über Firmen in Staaten mit niedrigeren Steuern wie Luxemburg oder Irland. Betroffen wären insbesondere US-Unternehmen wie Google oder Facebook. Befürworter rechnen mit Mehreinnahmen von mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr für Staat.