Jaguar investiert eine Milliarde Pfund in britisches E-Autowerk

Der größte britische Autokonzern investiert mehrere Millionen Pfund in den Bau von Elektrofahrzeugen in Großbritannien. "Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und als visionäres britisches Unternehmen sind wir bestrebt, unsere nächste Generation von emissionsfreien Fahrzeugen in Großbritannien herzustellen", sagte Konzernchef Ralf Speth am Freitag.

Im Werk Castle Bromwich in der Nähe von Birmingham sollen verschiedene Elektro-Modelle gebaut werden. Der Produktionsstandort ist einer von drei des Konzerns in Großbritannien. Die Ankündigung ist ein wichtiger Impuls für die Branche, die von dem Einbruch der Dieselverkäufe und der Unsicherheit rund um den Brexit betroffen ist. Zuletzt hatten Honda und Ford die Schließung von Werken in Großbritannien angekündigt. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Tata Motors-Konzern.