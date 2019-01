Jake Dyson: „Das Verbot der Glühbirne war richtig“

Bei der Präsentation der neuen intelligenten Dyson-Leuchte in Paris war das Thema zunächst nicht vorgesehen. In einer anschließenden Fragerunde nahm Jake Dyson auf Nachfrage der futurezone aber dann doch Stellung. „Ich bin kein Politiker und spreche auch nicht gerne über Politik. Die sollen die richtigen Entscheidungen treffen oder es in den Sand setzen. Was Dyson betrifft, haben wir jedenfalls noch nie so viel Geld in Großbritannien und Europa investiert wie jetzt. Uns geht es darum, das Leben möglichst vieler Menschen mit großartigen Technologien zu verbessern und da blicken wir ausgesprochen positiv in die Zukunft.“

Kritik an Leuchtenherstellern

In einem dezidierten Punkt hatte Dyson bereits zuvor die EU positiv hervorgehoben, nämlich hinsichtlich des umstrittenen Verbots von Glühbirnen und Halogenlampen. „Das Verbot war sicher richtig, um Energie zu sparen und CO2-Emissionen einzudämmen.“ Die etablierten Hersteller hätten es dann aber leider völlig verabsäumt, neue Licht-Lösungen abseits der etablierten Birnen-Form zu entwickeln. Aufgrund der Hitzeentwicklung und Abschirmung seien diese Fassungen für LED eigentlich überhaupt nicht geeignet, kritisierte Dyson.