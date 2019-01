Dyson bringt smarte LED-Leuchte auf den Markt

Die versprochenen 60 Jahre Betriebsdauer (bei 8 Stunden täglicher Nutzung) will Dyson durch ein ausgeklügeltes System in der Konstruktion erreichen. So ist im Inneren der Leuchte ein vakuumversiegeltes Kupferrohr verbaut, das die entstehende Wärme ableitet. Im Inneren verdampft dabei ein Wassertropfen, der beim Kondensieren Wärme entlang des Rohrs abführt, um dann mittels Kapillarwirkung wieder zu den LEDs im Beleuchtungskopf zurückgeführt zu werden.

Satellitentechnik verbaut

Dieser kontinuierliche Kühlkreislauf, der offenbar auch in Satelliten verwendet wird, soll zudem garantieren, dass die Qualität der LEDs in puncto Farbe und Helligkeit jahrzehntelang erhalten bleibt. Die Technologie war bereits Bestandteil der ersten Generation an Dyson-Leuchten, die allerdings ohne smarte Funktionen ausgeliefert wurden. Auch beim Design blieb man dem 3-Achsen-Prinzip treu, das eine vertikale und horizontale Positionierung in einem Umfang von 360 Grad erlaubt. Neu dazugekommen ist ein integrierter USB-C-Anschluss, der zum Laden von Geräten verwendet werden kann.