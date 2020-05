Konzerne bauen Online-Netzwerke für Mitarbeiter

Bislang sorgen einfache Fragen unter Kollegen oft für verstopfte E-Mail-Postfächer und strapazierte Nerven. Eine Mail wird an viele Empfänger adressiert und kann in unzähligen Postfächern landen. Mit Online-Netzwerken für ihre Mitarbeiter wollen Konzerne wie BASF, Continental oder die Telekom die E-Mail-Flut in ihren Unternehmen jetzt eindämmen. Hilfe bei einem Computerfehler gesucht? Frage zu einem Projekt aufgetaucht? Oder einfach nur den Schlüssel verloren? Mit solchen Problemen soll nicht mehr der ganze Konzern aufgehalten werden. Deshalb lassen sich Unternehmen inzwischen ihre eigenen sozialen Netzwerke bauen, ganz ähnlich zu Facebook, LinkedIn oder Xing.