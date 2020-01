Lautsprecher-Hersteller Sonos verklagt Google

Neben Google wirft Sonos auch Amazon mit seiner Smart-Speaker-Serie Echo ähnliche Verfehlungen vor. Zum jetzigen Zeitpunkt habe man sich aber entschieden nicht gegen zwei Tech-Giganten gleichzeitig vor Gericht vorzugehen, sondern sich zuerst auf einen zu konzentrieren. Google zeigte sich in einer Stellungnahme "enttäuscht", dass sich der langjährige Partner für einen Gang vors Gericht entschieden habe.

Google über Klage enttäuscht

Sonos nimmt in der am Dienstag eingereichten Klage in Kalifornien speziell das Google-Gerät Chromecast Audio ins Visier, mit dem man Lautsprecher in verschiedenen Räumen vernetzen kann. Bei den Patenten geht es um spezielle Technologien für das Zusammenspiel mehrerer Lautsprecher, zum Beispiel wenn es darum geht, die Lautstärke abzustimmen oder die Musikwiedergabe zu synchronisieren.