MacBook und Apple Watch: Wie Huawei Technologie von Apple stehlen wollte

Die US-Regierung hat sich auf den chinesischen Elektronikkonzern eingeschossen. Die Sicherheitsbehörden befürchten, dass Huawei über die Netzwerkinfrastruktur großflächige Spionage betreiben könnte. Im Zuge des Ausbaus der 5G-Netze ist über die Praktiken des Konzerns eine breite Debatte angestoßen worden. Daneben wird die US-Regierung dem Smartphone-Hersteller auch vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben.

Wie Huawei dabei offenbar vorgeht, hat The Information in einem Bericht dargelegt. Daraus geht hervor, dass Huawei hauptsächlich an Technologien von Apple interessiert sein dürfte.

An Apple-Technologie interessiert

In einem Fall hat Huawei dem Unternehmen, das den Pulsmesser für die Apple Watch herstellt, einen Produktionsauftrag in Aussicht gestellt. Bei einem Geschäftstermin sind dann allerdings auf der Seit von Huawei vier Techniker der Entwicklungsabteilung dabei gewesen. Eineinhalb Stunden lang sollte der Fertiger über die Einzelheiten der Apple Watch ausgefragt worden sein. Einen tatsächlichen Produktionsauftrag habe es nie gegeben, der Fertiger habe aber auch keine Geheimnisse verraten.