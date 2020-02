Magenta verspricht 10 Gigabit und besseres Fernsehen

TV wird ausgebaut

Nicht ganz so zärtlich sind die Fernsehkunden, die man mit UPC übernommen hat. Diese klagen nach wie vor, oft mit scharfen Worten, über die fehleranfälligen und langsamen Settop-Boxen. Bierwirth: „Eine neue Box kommt“. Details dazu gibt es noch nicht.

Dafür aber das Versprechen, dass das TV-Segment ausgebaut wird. Man müsse den Anspruch haben, der beste Aggregator zu werden. Was das vermutlich heißt: Die nächste TV-Box wird Netflix, Amazon und andere Streaming-Anbieter integrieren. Heuer wolle man jedenfalls einige Innovation für Fernsehen bringen. Im Sommer und Herbst werde man die Schritte dazu setzen.

10 Gigabit bis 2021

Beim Netzausbau will Magenta alle Technologien voranbringen: Glasfaser, Coaxial, Mobilfunk und auch Kupferkabel. Letzteres für DSL sei ein „Backup“. Bierwirth erlaubt sich dazu noch einen Seitenhieb: „Im Festnetz ist meine schlechteste Qualität da, wo A1 am besten ist.“

Bis Ende 2021 will man insgesamt eine Milliarde Euro in den Netzausbau investiert haben und sowohl im ländlichen Raum als auch in Städten Downloadgeschwindigkeiten von 10 Gigabit/s anbieten. Im ruralen Gebiet wird das durch Mobilfunk mit 5G möglich sein. In der Stadt sind es die verschiedenen Kabeltechnologien und der Übertragungsstandard DOCSIS 4.0. „Das werden stabile 10 Gigabit sein, die im Gegensatz zum Mobilfunk nicht geteilt sind“, sagt Bierwirth.

LTE stößt an seine Grenzen

Der 5G-Ausbau diene nicht nur dafür, schneller Inhalte herunterladen zu können. Laut Bierwirth ist 5G auch nötig, denn: „Die Kapazität der 4G-Netze ist langsam erschöpft. Man braucht 5G, um wieder Kapazität auf den Markt zu bringen.“

Derzeit sind etwa 5 Prozent der Magenta-Antennen 5G-fähig, man werde stetig ausbauen. Bierwirth rechnet damit, dass alle Anbieter in Österreich mit ähnlicher Geschwindigkeit an ihren 5G-Netzen arbeiten: „Ich gehe davon aus, dass bis Ende 2021 bei allen Kunden 5G spürbar ankommt.“

Die Anzahl der Magenta-Kunden mit 5G-Tarifen sei derzeit im zweistelligen Prozentbereich. Tatsächlich genutzt wird das 5G-Netz noch wenig: „Es fehlen die Smartphones. Die Nutzung wird sich ändern, wenn etwa ein 5G-iPhone kommt“, sagt Bierwirth.

Mietwucher für 5G-Antennen

Beim Ausbau von 5G in Wien gibt es noch kleinere Komplikationen. Vor Kurzem hat sich der Mobilfunker Drei darüber beschwert. „Ich würde mich nicht so äußern wie mein Mitbewerber“, sagt Bierwirth, merkt aber an: „In München kann man 2 Antennen zum Preis von einer in Wien mieten.“ Die Antennen der Mobilfunker befindet sich oft auf öffentlichem Grund oder Gebäuden, die von der Stadt verwaltet werden.

Eigentlich gibt es eine Vereinbarung, die bereits mit der türkis-blauen Regierung im Rahmen des 5G-Ausbaus beschlossen wurde. Demnach müssen die Mieten für die Antennen auf europäisches Niveau angepasst werden. Nur wollen sich anscheinend nicht alle daran halten. „Leute wollten, dass wir unterschreiben, dass für die Miete dieser Antenne die Verordnung nicht gilt“, erzählt Bierwirth. So hätten sie weiterhin hohe Mieten verlangen können. „Einige haben uns auch mit der Kündigung gedroht“, sagt Bierwirth. Es sei jetzt ein Prozess, dass die Preise für die Mieten auf das vereinbarte Niveau angepasst werden.