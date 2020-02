Telering wird Ende März eingestellt

Mit 23. März geht Telering nach 20 Jahren in der Marke Magenta auf. Für bestehende Kunden ändert sich aber nichts. "Bestehende Tarife, die Vorwahl 0650, die Rufnummern und SIM-Karten bleiben alle unverändert“, erklärt Jan Willem Stapel, Geschäftsführer für Privatkunden bei Magenta Telekom.

Details erhalten Kunden ab sofort im Rahmen einer Informationaskampagne entweder per Mail, per SMS oder in einer Rechnungsbeilage. Die Umstellung erfolgt automatisch – nähere Informationen bietet Magenta auf seiner Website. Telering-Kunden sollen mit der Umstellung auch von den Kombiangeboten der Mutterfirma profitieren, heißt es.