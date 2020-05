Marktforscher: Kopf-an-Kopf-Rennen von Xbox One und PS4

Marktforscher erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den neuen Spielekonsolen von Sony und Microsoft. Die Rivalen bringen mit der Playstation 4 und der Xbox One nach mehr als sieben Jahren frische Modelle auf den Markt. Wegen des fast gleichzeitigen Starts im November falle eine Prognose über den Erfolg der Geräte komplex aus, erklärte am Dienstag Piers Harding-Rolls, Analyst der Beratungsfirma IHS. Bis zum Ende des Jahres dürfte Sony den Prognosen von IHS zufolge die Nase leicht vorn haben. Die Analysten erwarten 2,4 Millionen verkaufte Playstation 4 gegenüber 2,2 Millionen Xbox One weltweit.

Bis 2017 könne Sony wegen größerer Markenbekanntheit vor allem in Europa und Japan aber die Xbox One ausstechen, schätzt der IHS-Analyst. Insgesamt dürfte Sony bis dann 49 Millionen Geräte der Playstation 4 verkauft haben, den Prognosen zufolge würde Microsoft im gleichen Zeitraum auf 38 Millionen abgesetzte Xbox One kommen.