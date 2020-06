McShark startet nach Pleite neu durch

Der Apple-Händler McShark will nach der Pleite neu durchstarten. Der neue Eigentümer, die HAAI Telekommunikations GmbH von Zeljko Drmic hat 6 der 18 Filialen geschlossen und den Sparstift angesetzt. "Um Klarheit zu schaffen, haben wir uns für eine McShark-Monomarken-Strategie entschieden. Die bisherigen McWorld und iHaai-Filialen wurden daher als Marke aufgelassen", teilte Drmic am Donnerstag mit.

Damit treten auch Drmics bisherige HAAI Apple Stores in der Wiener Meidlinger Haupstraße und in der Grazer Herrengasse als McShark-Filialen auf. Geschichte sind hingegen die früheren McShark/McWorld-Standorte in Wels, Parndorf, Graz und Wien-Meidling, auch die Shops in den Einkaufszentren SCS und Gerasdorf wurden zugesperrt.