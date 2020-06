Medion verdient trotz Umsatzeinbußen mehr

Dank Kostensenkungen hat der Elektronikgroßhändler Medion in den ersten neun Monaten trotz Umsatzeinbußen mehr verdient. Während die Erlöse um 11,5 Prozent auf 999 Mio. Euro schrumpften, kletterte der operative Gewinn ( Ebit) um 6,8 Prozent auf rund 13 Mio. Euro, wie Medion am Mittwoch mitteilte. Dem Aldi-Lieferanten macht neben der schwindenden Kauflaune vor allem der Preisdruck zu schaffen wie auch die Konkurrenz, die mit Tablet-PCs punkten kann. Der inzwischen mehrheitlich zum chinesischen PC-Riesen Lenovo gehörende Konzern will nun aufholen und mit einem eigenen Tablet-Computer zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt gehen.

Medion hatte zuletzt wegen der Konsumflaute seine Jahresprognose gekappt. Der Vorstand erwartet 2011 einen Umsatzrückgang um zehn Prozent und ein bei 28 Mio. Euro stagnierendes Ebit. Im Vorjahr war ein Umsatz von 1,6 Mrd. Euro zu Buche gestanden.