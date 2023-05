Microsoft friert Gehälter von Angestellten ein

Microsoft hat angekündigt, in diesem Jahr keine Gehaltserhöhungen für Vollzeitbeschäftigte vorzunehmen. Die Mitarbeiter*innen wurden in einer E-Mail, welche The Register von Insidern vorgelegt wurde, von CEO Satya Nadella über diesen Schritt informiert.

In diesem Jahr seien die wirtschaftlichen Bedingungen in vielen Dimensionen sehr unterschiedlich, sei es hinsichtlich der Kundennachfrage, des Arbeitsmarktes und der für den nächsten Innovationszyklus nötigen Investitionen. Bei Aktienzuteilungen sei man in diesem Jahr daher eher zurückhaltend. In die Mitarbeiter*innen wolle man dennoch etwa durch Beförderungen oder Prämien investieren.

Keine Gehaltserhöhungen bei Vollzeit

Erst wenige Wochen zuvor hat Microsoft seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen einen Nettogewinn von 18,29 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Zu Beginn des Jahres waren es 16,72 Milliarden Dollar.

Für den 9-Monatszeitraum meldete Microsoft einen Umsatz von 155,7 Milliarden US-Dollar gegenüber 146,4 Milliarden im Vorjahr. Der Nettogewinn von 52,28 Milliarden US-Dollar war hingegen um 6,6 Prozent geringer als im Vorjahr.

Ein durchschnittlicher Jahreslohn für die Belegschaft von Microsoft betrug im vergangenen Jahr rund 190.000 US-Dollar.