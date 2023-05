Microsoft und AMD entwickeln zusammen Chips

Microsoft übernimmt einen Teil der Kosten für die Entwicklung von KI-basierten Funktionen für AMDs Prozessoren und Grafikchips. Im Gegenzug soll AMD Microsoft helfen, „ Athena “ zu entwickeln. Hinter diesem Codenamen verbirgt sich ein Prozessor, den Microsoft in Rechenzentren nutzen will, die KI-Dienste anbieten und KIs trainieren.

Athena ergänzt Nvidia GPUs

Selbst für den riesigen Microsoft-Konzern ist das kein simples Nebenprojekt. Für Athena wurde eine eigene Entwicklungsabteilung geschaffen. Diese wird von der ehemaligen Intel-Managerin Rani Borkar geleitet und soll nahezu 1.000 Mitarbeiter*innen groß sein. Microsoft soll bereits 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Athena gesteckt haben.

Dass jetzt auch noch AMD ins Boot geholt wird, deutet darauf hin, dass der Führungsriege von Microsoft die Arbeit an Athena nicht schnell genug vorangeht. Laut Microsoft wolle man mit Athena jedenfalls nicht die Nvidia-GPUs ersetzen, die bisher in den KI-Rechenzentren genutzt werden. Stattdessen soll Athena ergänzend hinzukommen. Laut Microsoft würden Nvidias GPUs nämlich nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung stehen.