Neue KI-Funktionen: Microsoft Bing wird jetzt noch mächtiger

Der US-Technologieriese Microsoft wird seine Suchmaschine Bing und den Browser Edge mit weiteren Funktionen künstlicher Intelligenz (KI) ausstatten. Bisher offerierte Microsoft ein textbasiertes KI-Angebot, also eine Textsuche und einen Chat-Roboter.

Künftig liefert das KI-System auf dem Microsoft-Suchportal Bing oder im Microsoft-Browser Edge auch visuelle Suchergebnisse. Das kündigte Microsoft-Manager Yusuf Mehdi am Donnerstag in einem Blogeintrag an.

Bilder und Videos in Chatbot integriert

So erhalten Anwenderinnen und Anwender bei der Suche nach der richtigen Schwungtechnik beim Skifahren nicht nur eine Textantwort, sondern auch ein dazu passendes Video. Bei Wissensfragen wie zur Farbe des Planeten Neptun wird demnach nicht nur im Text erklärt, warum bestimmte Bestandteile der Atmosphäre des Neptuns das rote Licht absorbieren und den Planeten deshalb blau erscheinen lassen. Das Phänomen wird auch visuell mit Fotos oder Videos erläutert.