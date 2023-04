So kannst du das "neue Bing" mit ChatGPT nutzen

ChatGPT in Bing soll laut Microsoft zum "KI-Co-Pilot im Web" werden. So könnt ihr die künstliche Intelligenz ausprobieren.

Seien wir ehrlich, bislang gab es keinen Grund, Bing anstelle der Google-Suche zu verwenden. Mit der Integration von ChatGPT könnte sich das allerdings ändern. Die von Microsoft entwickelte Suchmaschine dürfte von der künstlichen Intelligenz enorm profitieren.

Microsoft verkündete im Februar 2023, den smarten Chatbot ChatGPT sowohl in seine Bing-Suche als auch in den Edge-Browser zu integrieren. Während es zunächst nur von ausgewählten Personen genutzt werden konnte, kann die Funktion nun von allen genutzt werden.

ChatGPT in Bing nutzen

Das neue Bing mit ChatGPT lässt sich momentan nur über den Edge-Browser am PC oder Laptop bzw. über die Bing-App am Smartphone (Android und iPhone) nutzen. Dafür erhält man einen Chatbot, der auf der neuesten Version GPT-4 läuft. Das bisher frei zugängliche ChatGPT nutzt noch die Version GPT-3.5, die aktuelle Version erhält man nur über das Bezahlabo ChatGPT Plus. Die Bing-Version wurde allerdings auf Suchanfragen hin angepasst.

Startet man Bing im Browser oder in der App, öffnet sich sofort ein Pop-up, das anbietet, das “neue Bing” auszuprobieren. Um dies zu tun, ist allerdings ein Microsoft-Konto nötig, da man sich für die Nutzung anmelden muss. Vereinzelt wird man noch gebeten, sich auf einer Warteliste mit seiner E-Mail-Adresse anzumelden, der Zugang wird allerdings sofort freigeschaltet. Oft fällt dieser Schritt auch komplett weg.