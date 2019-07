Milliarden-Deal: Apple will Intels Modemchip-Sparte übernehmen

Der US-Konzern Apple will laut einem Zeitungsbericht das Geschäft mit Smartphone-Modemchips von Intel übernehmen. Die Gespräche befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Eine Einigung könnte bereits in der kommenden Woche erzielt werden. Es gehe um mindestens eine Milliarde Dollar.

Die Übernahme des Intel-Geschäftsbereichs für Smartphone-Modemchips würde Apple den Zugang zu einer zentralen Technologie sichern und in diesem Bereich weitgehende Unabhängigkeit von Zulieferfirmen gewährleisten. Offenbar ist der iPhone-Hersteller vor allem an dem Entwicklungsbereich von Modem-Chips für 5G interessiert. Die aktuelle iPhone-Generation hat bereits LTE-Chips von Intel verbaut.