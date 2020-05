Milliarden-Veruntreuung im russischen "Silicon Valley"

Bei der Entwicklung des russischen Technologieparks Skolkowo sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gelder in Milliardenhöhe veruntreut worden. Bei einer Überprüfung der Projekte für das geplante Technologie- und Forschungszentrum am Stadtrand von Moskau seien zahlreiche „grobe Gesetzesverletzungen“ festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Schaden belaufe sich auf insgesamt 125 Milliarden Rubel (2,8 Mrd. Euro). Unklar war zunächst, ob strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden.