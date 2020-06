"Mobiles Bezahlen bietet keinen Mehrwert“

Doch wie wird mobiles Bezahlen denn nun künftig aussehen? „Ich bezahle meine Pizza, die ich bestelle, mit einer App. Die Kreditkarten-Details sind bereits fix hinterlegt und ich muss nur noch auf einen Button klicken, um die Pizza tatsächlich kaufen zu können. Oder ich buche mein Taxi per App und bezahle mit dem Smartphone. In diesen Bereichen sind starke Wachstumsraten zu verzeichnen“, so Klotz. „Nur am Point of Sale im stationären Handel sehe ich das Smartphone nicht.“

Auch Gruber von MasterCard ist überzeugt: „Mobile Payment wird kommen, aber in einer anderen Form, als wir derzeit annehmen. Man wird seinen Parkschein automatisch per Handy bezahlen, das Öffi-Ticket, oder die Pizza. In den Stores selbst sind künftig auch ganz andere Konzepte möglich als bisher. Warum muss man sich überhaupt noch an einer Kassa anstellen? Hier könnte man auch selbstständig den QR-Code des Produkts einscannen und mit dem Smartphone bezahlen“, meint Gruber. Wie der Mehrwert und die Zukunft des Bezahlens künftig tatsächlich aussehen wird, weiß heute noch keiner so genau. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten.