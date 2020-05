Nach NSA-Skandal: Internet-Branche kämpft ums Vertrauen

Es bleibt allerdings die Frage, ob das reicht - oder ob das Vertrauen der Nutzer schon Schaden genommen hat. Bisher gibt es nur vereinzelte Hinweise darauf, dass die NSA-Enthüllungen ins Geschäft der Unternehmen schneiden. So führte der Netzausrüster Cisco entgangene Aufträge in China jüngst auf die Überwachungssorgen zurück. Allerdings sind in dem Riesenland mit Huawei und ZTE auch zwei der schärfsten Konkurrenten zu Hause.



Unterdessen gibt es immer neue Prognosen, wie groß die Einbußen für amerikanische Tech-Unternehmen am Ende werden könnten. Ende November schätzte eine Forschungsgruppe der Industrie, dass sich die entgangenen Umsätze bis 2016 auf 35 Mrd. Dollar (rund 26 Mrd. Euro) addieren könnten. Zuvor waren auch schon 100 Mrd. Dollar höhere Schadenschätzungen im Umlauf.



Besonders bedroht sein könnten die bisher boomenden Cloud-Dienste, bei denen Daten und Software direkt aus dem Netz abgerufen werden. Hier geben bisher US-Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft den Ton an. Der Branchen-Verein Cloud Security Alliance stellte in einer Umfrage fest, dass jeder zehnte seiner Mitglieder außerhalb der USA Verträge mit amerikanischen Providern von Cloud-Diensten gekündigt habe. Über die Hälfte habe gesagt, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu einem US-Anbieter gehen würden.