Nach Wutausbruch von Musk: Tesla-Aktie knickt ein

Nach seinem neuerlichen Wutausbruch ist die Tesla-Aktie eingeknickt und hat rund drei Prozent an Wert verloren. Donnerstagmorgen lag der Wert der Aktie bei 280,74 Dollar, so niedrig wie zuletzt im Mai. Zuvor hat die Aktie des Autoherstellers schon an die fünf Prozent an Wert verloren, nachdem Mercedes sein erstes rein elektrisches SUV präsentiert hat.