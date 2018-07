Musk zu Taucher, den er pädophil genannt hat: Sorry, mein Fehler

Auf Twitter hat sich Elon Musk vor ein paar Tagen seinen bisher größten Ausraster geleistet. Der Brite Vern Unsworth war an der Rettung der thailändischen Kinder in der überfluteten Höhle beteiligt. Er warf Musk in einem Interview vor, dass dessen Mini-U-Boot nur ein PR-Stunt war und sagte, er könne es sich dahinstecken wo es weh tut. Musk nannte ihn darauf per Twitter pädophil und bestätigte seine Aussage danach auch noch.