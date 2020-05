Neuer Blackberry-Chef erwartet Gewinn erst 2016

Chen erwartet einen Gewinn erst wieder im Geschäftsjahr 2016, das bis übernächsten Februar läuft. Der 58-jährige will Blackberry mit einem Fokus auf Firmenkunden, günstige Handys für Asien und vernetzte Technik retten. „Es wird schwierig, aber wir können es schaffen“, sagte Chen auf der Elektronik-Messe CES in Las Vegas am Dienstag.



Zuallererst wolle er sich auf die 80 000 Unternehmenskunden konzentrieren, sagte Chen. Zugleich solle im Rahmen der neuen Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Foxconn ein günstiges Telefon für Asien mit einem Preis von weniger als 200 Dollar entwickelt werden.



Das Betriebssystem QNX, das die Basis der Blackberry-Software bildet, will Chen aggressiv in der Kommunikation zwischen vernetzten Geräten etablieren. „Wir haben in der Vergangenheit das Potenzial von QNX nicht ausgeschöpft“, räumte er ein. „Selbst wenn wir uns vorstellen, dass jeder Erdbewohner irgendwann zwei Handys hätte, wären es auch nur gut 14 Milliarden Telefone. Der Markt für die Kommunikation zwischen Geräten und Maschinen ist viel, viel größer.“



Blackberry hatte in den vergangenen Jahren massiv Marktanteile verloren und konnte auch mit neuen Smartphones bisher nicht mit Googles Android-Plattform und Apples iPhones mithalten. Im vergangenen Quartal hatten massive Abschreibungen und maue Verkäufe Blackberry einen Rekordverlust von 4,4 Milliarden Dollar eingebrockt. Durch die Produktions-Partnerschaft mit Foxconn werde es in Zukunft keine solchen Abschreibungen auf nicht verkaufte Geräte mehr geben, betonte Chen.