Nvidia-Chef sagt, warum man nicht mehr programmieren lernen sollte

Jensen Huang will Künstliche Intelligenz so weiterentwickeln, dass Programmiersprachen überflüssig werden.

Lange Zeit wurden Programmierkenntnisse als Jobgarantie für die Zukunft gehandelt. Für jene, die in der Tech-Branche groß herauskommen wollten, galten Kenntnisse in Programmiersprachen als unerlässlich. Noch immer gilt der Job als Programmierer*in als aussichtsreich und gut bezahlt.

KI nimmt Programmierern den Job weg

Vergangene Woche prophezeite Nvidia-Boss Jensen Huang, dass wir künftig kaum mehr Programmierer*innen brauchen würden. Stattdessen würde das künftig von Künstlicher Intelligenz erledigt werden, wie Techradar berichtet. Den IT-Konzern Nvidia kennt man hierzulande v. a. als Hersteller von Grafikprozessoren. Das Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley ist aber auch einer der wichtigsten Hersteller von KI-Chips. Deshalb hat Nvidia eine besondere Expertise im Bereich KI.

➤ Mehr lesen: KI wird 60 Prozent aller Jobs beeinflussen

Beim World Government Summit in Dubai empfahl Huang jungen Menschen, die in der Tech-Branche Fuß fassen wollen, dass sich nicht mehr auf das Programmieren konzentrieren sollen. Nvidia sehe es als Zukunftsmission, dass Menschen nicht mehr erst Programmiersprachen lernen müssen, um Computern Befehle zu geben. „Unsere Aufgabe ist es, die Computertechnologie so zu gestalten, dass niemand mehr programmieren muss. Die Programmiersprache ist menschlich, jeder auf der Welt ist jetzt ein Programmierer“, erklärte Huang in Dubai.

Menschliche Sprache reicht zum Programmieren

Möglich werde das „wegen des Wunders der Künstlichen Intelligenz“. Fortschritte im Bereich generativer KI, wie wir sie schon jetzt bei Chatbots wie Google Gemini oder ChatGPT erleben, würden diesen Job in Zukunft schneller und besser erledigen als Menschen.

Im Bereich Natural Language Processing beschäftigen sich Forscher*innen damit, wie Computer menschliche Sprache verstehen. Dieser Bereich entwickle sich so schnell, dass wir künftig mit einfachen Worten mit KI kommunizieren sollen. Damit werde die menschliche Sprache bald als Programmiersprache einsatzfähig.

Stattdessen Karriere als Landwirt*innen

Menschen sollen laut dem Nvidia-Boss dann in anderen Bereichen tätig sein, z. B. als Landwirt*innen, Biolog*innen, Lehrer*innen oder im Bereich Fertigung. Für Programmierer*innen würde es aber dennoch eine Zukunft geben. Sie könnten als Expert*innen tätig sein und erklären, in welchen Bereichen die KI etwas programmieren sollte.