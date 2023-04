Googles Bard kann jetzt auch programmieren

Google hat mit einem Update für seine KI "Bard" auf die große Nachfrage von Programmierer*innen reagiert. Sie können den ChatGPT-Konkurrenten nun dazu verwenden, Code zu erstellen und Fehler zu finden.

Wie Google in einem Blogeintrag schreibt, kann Bard ab sofort 20 Programmiersprachen, wie C++, Go, Javascript, Python und Typescript. Die Integration von Google Sheets soll das schreiben von Funktionen vereinfachen. Auch die Google Colab, das zum Schreiben von Python verwendet wird, ist so verknüpft, dass der Code nicht kopiert und eingefügt werden muss.