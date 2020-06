Obama will gezielt Sonnenenergie fördern

US-Präsident Barack Obama will die Solarenergie fördern und den Ausstoß von Kohlendioxid in seinem Land senken. In den kommenden Jahren sollen zwei Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) investiert werden, um den Energieverbrauch in Regierungsgebäuden zu verringern. Das sagte Obama am Freitag (Ortszeit) im kalifornischen Mountain View.