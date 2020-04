Österreichische Technologie im Kampf gegen Corona

Während unser soziales Leben größtenteils hinter verschlossenen Türen stattfindet, öffnet diese Ausnahmesituation gleichzeitig auch viele. Zumindest für neue Technologien. Um Sicherheitsmaßnahmen einfacher zu gewährleisten, arbeiten viele heimische Hightech-Unternehmen mit Hochdruck an diversen Lösungen.

Eine davon kommt von Netavis. Die Firma bietet ein Paket an, das aus einem Sensor, einem Wi-Fi-Zugang und einem Tablet besteht. Der Sensor soll am Eingang des Supermarkts in Echtzeit die Anzahl der Besucher zählen, ohne aber Personendaten zu erkennen. Damit könnte etwa verhindert werden, dass sich zu viele Kunden gleichzeitig im Geschäft befinden.

Keine Videobilder

„Der Sensor nimmt keine Videobilder auf – die Daten sind nicht im optischen Bereich“, sagt Mete Selis, Marketing-Manager von Netavis gegenüber futurezone. Der Vorgang verläuft anonym. Auf dem Tablet wird den Kunden außen am Eingang angezeigt, wie viele Menschen sich aktuell im Geschäft befinden. Ist der Grenzwert überschritten, werden sie gewarnt.

Es funktioniert wie eine Art Ampel: „Der Kunde sieht eine Warnanzeige in Rot oder Grün, also ob er hineingehen darf oder nicht“, so Selis. Größere Gebäude mit mehreren Eingängen können mit einem zusätzlichen 4G-Wi-Fi-Router überwacht werden. In der Cloud werden die Frequenzdaten aller Eingänge dokumentiert. Netavis hofft nun auf die Unterstützung durch die Regierung.