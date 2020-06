Online-Services der Post über verlängertes Wochenende lahmgelegt

Viele Online-Services der Post waren über das verlängerte Wochenende und dem anschließenden Pfingstmontag nicht verfügbar. Das hat bei mehreren Geschäftskunden für Verärgerung gesorgt. Laut einigen Kunden gab es dazu weder eine Vorankündigung noch eine Mitteilung.

„Ja, wir haben Einschränkungen für spezifische Services über das Wochenende gehabt“, sagt Postsprecher Markus Leitgeb zur futurezone. Betroffen seien Dienste für registrierte Nutzer gewesen, etwa für Nachsendeaufträge oder für die Anforderung einer Handysignatur. Für allgemeine Informationen sei die Webseite der Post aber weiterhin abrufbar gewesen, so Leitgeb.

Informiert wurden die Kunden ihm zufolge am Wochenende aber sehr wohl: "Auf der Webseite, über die App als auch über den Kundenservice wurden sie über die Einschränkungen informiert", sagt er und ergänzt: „Dennoch nehmen wir den Hinweis gerne auf, dass das nicht deutlich genug war und wollen in Zukunft Geschäftskunden ausführlicher über etwaige Probleme informieren“, so Leitgeb.