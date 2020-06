OpenStreetMap: Freie Karte statt Google Maps

Während sich auf internationaler Ebene sicher noch viele weitere Dienste für die Integration von OpenStreetMap-Kartenmaterial entscheiden werden, bemerkt man in Österreich bisher kaum etwas von dem Boom. "In Österreich ist die Situation sehr unterschiedlich: Wien hatte traditionell immer schon gute Web-Karten und die Stadt war ja letztes Jahr auch Vorreiter in Sachen Open Government Data, von dem wir als OpenStreetMap-Community auch immer wieder profitieren. Diese Karten kann aber auch jeder andere jetzt kostenlos nutzen, darum ist hier wohl der "Leidensdruck" gering", erklärte Andreas Labres vom Verein OpenStreetMap Austria. Die Zahl der aktiven "Mapper" wächst allerdings kontinuierlich (siehe Grafik).

Lizenzwechsel "kein Problem"

Bei OpenStreetMap ist zudem derzeit ein Lizenzwechsel im Gange. Es soll von der Creative Commons-Lizenz CC-BY-SA 2.0 auf die Open Database-Lizenz umgestiegen werden. Die Karte wird auch danach weiterhin für Nutzer gegen Namensnennung der Urheber frei verwendbar bleiben. Das Material von Nutzern, die dem Lizenzwechsel nicht zustimmen, wird allerdings von der Karte entfernt.

Labres glaubt nicht, dass dies in Österreich gravierende Auswirkungen haben wird. "Natürlich gibt es Nutzer, die dem Wechsel nicht zustimmen wollten. So wurden z.B. die Wege im Belvedere-Garten zu einem Gutteil von einem `Nichtzustimmer` gemappt. Diese müssen wir nun nachzeichnen. Bis zum Sommer werden wir wieder auf dem heutigen Stand sein." Auch Freyfogle von Nestoria sieht kein Problem beim Lizenzwechsel. "Die entstehenden Lücken werden relativ schnell geschlossen werden und OpenStreetMap wird weiter wachsen."