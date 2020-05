Patentklage wegen Handysignatur: "A-Trust verarscht uns"

A-Trust-Geschäftsführer Michael Butz zeigt gegenüber der futurezone wenig Verständnis für die Vorgangsweise. " Giersch ist ja kein unbeschriebenes Blatt, was derartige Klagen angeht. In Wahrheit greift er damit ganz Österreich an", weist Butz auf die Tragweite der zu erwartenden Klage. Dass Giersch wie von ihm behauptet schon vor Jahren auf A-Trust zugekommen sei, bestreitet Butz. "Die Handysignatur gibt es seit fünf Jahren, und jetzt steht plötzlich jemand auf und behauptet, da wird sein Patent verletzt. Das ist zumindest seltsam", so Butz.

Bis jetzt habe Giersch keine Beweise erbringen können, dass sein Patent tatsächlich verletzt werde. Auch sei er bisher nicht einmal in der Lage gewesen zu beschreiben, um welches Patent es überhaupt gehe. Die nun schriftlich gesetzte Frist von einer Woche, innerhalb der A-Trust auf die Vorwürfe reagieren und die angebliche Patentverletzung beenden soll, bewertet Butz als juristisch wenig seriös. "So etwas Komplexes innerhalb einer Woche zu prüfen, ist schlichtweg nicht möglich."