Patentklagen: Samsung kontert Apple

Wie Samsung am Freitag mitteilte, werden Apple in den Klagen mehrere Patentrechtsverletzungen vorgeworfen. Welche Technologien konkret betroffen sind, führte Samsung nicht weiter aus.

Das Unternehmen habe beim zentralen Bezirksgericht in Seoul eine Klage wegen der Verletzung von fünf Patenten eingereicht, hieß es. In den in Tokio und Mannheim eingereichten Klagen soll es um zwei beziehungsweise drei Patentverstöße gehen.

Konter auf Apple-Klage

Apple hatte vor einer Woche in Kalifornien Klage gegen Samsung eingereicht. Der US-Konzern fordert nach Medienberichten einen Stopp des Ideenklaus sowie Schadenersatz.

Bei den Samsung-Geräten geht es um Smartphones und Tablets mit dem Google-Betriebssystem Android, das dabei ist, die Spitzenposition in dem Markt der Computer-Handys zu erobern. Apple ist bereits mit anderen Smartphone-Herstellern wie Nokia oder HTC in Patent-Streitereien verwickelt.