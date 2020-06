PayPal blockiert Zahlungen an Filehoster Mega

Wie der von Kim Dotcom gegründete Filehoster Mega selbst bekannt gegeben hat, hat PayPal ab sofort sämtlichen Zahlungsverkehr an den Cloud-Hoster blockiert. Grund ist offenbar Druck der Kreditkartenunternehmen Mastercard und Visa, wie auch TorrentFreak berichtet. Mega hat angegeben, an neuen Zahlungsmöglichkeiten zu arbeiten. Bestehende Premium-Accounts bekommen aufgrund der Unannehmlichkeiten zwei Monate Mitgliedschaft geschenkt.

Auslöser für die Blockade war ein Bericht von Netnames vom September 2014, der besagt, dass zahlreiche Filehoster Millionen durch urheberrechtlich geschützte Inhalte verdienen. Mega mache demnach einen jährlichen Gewinn von knapp einer Million Dollar und biete zu über 80 Prozent urheberrechtlich geschützte Dateien an. Amerikanische Politiker wie US-Senator Patrick Leahy forderte im Anschluss daran Kreditkartenunternehmen auf, Zahlungen an die Hoster zu unterbinden. Diesen Druck dürften die Kreditkartenfirmen nun auch an PayPal weitergegeben haben.