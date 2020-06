Qriously: Stimmungsbarometer am Smartphone

"Wir glauben, dass die Meinungen der Nutzer etwas wert sind", sagt Christopher Kahler. Das von ihm mitgegründete Start-up Qriously bietet Umfrage-Tools für Smartphone- und Tablet-Applikationen an. Damit sollen etwa Marktforscher, Werbetreibende in Echtzeit und ortsbezogen Meinungen und Stimmungslage von Smartphone-Nutzern abfragen können. App-Entwicklern will Qriously eine Alternative zur Werbefinanzierung kostenloser Anwendungen bieten.

Finanzspritze

Vergangene Woche beteiligte sich der Risikokaptialgeber Accel Partners, der unter anderem Anteile an Etsy, Facebook, Brightcove und dem chinesischen Suchmaschinenprmius Baidu hält, mit 1,6 Millionen Dollar (1,1 Mio. Euro) bei dem jungen Unternehmen. Accel Partners verfüge über viel Erfahrung. Viele der Unternehmen, in die der Risikokaptialgeber investiere, seien auch für Qriously interessant, sagt Kahler: "Auch die Chemie stimmt."

Mit der Unterstützung des Venture-Capital-Unternehmens will Qriously nun international reüssieren. Vor kurzem übersiedelte das Qriously-Team von Wien nach London. " London ist eine dynamische Stadt mit vielen Start-ups", meint Kahler. Auch der Kontakt zu Investoren könne in einem solchen Umfeld leichter hergestellt werden. In Österreich gebe es zwar viele Talente, aber wenige Kapitalgeber. Auch sei die Risikobereitschaft eher gering. Die englische Hauptstadt sieht Kahler auch als Sprungbrett in die USA.