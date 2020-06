Qualcomm bekommt auch Ärger in USA und EU

Der US-Chiphersteller Qualcomm bekommt immer mehr Gegenwind von Wettbewerbshütern auf wichtigen Märkten. Zusätzlich zu dem seit bereits elf Monaten laufenden Verfahren in China gab das Management am Mittwoch nach US-Börsenschluss Ermittlungen in Europa und den USA bekannt.

Demnach nimmt die EU-Kommission Rabatte und andere finanzielle Anreize des Unternehmens beim Verkauf von Halbleitern unter die Lupe. Zudem habe die US-Wettbewerbsbehörde FTC eine Voruntersuchung eingeleitet. Dabei gehe es um einen möglichen Verstoß gegen Lizenzvereinbarungen.